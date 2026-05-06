Ontwikkelaar 007 First Light licht uitstel Switch 2-release toe

Op 27 mei verschijnt de James Bond-titel 007 First Light. Nou ja, behalve voor de Switch 2 dan, want die komt later deze zomer. In een recent interview met IO Interactive’s CEO Hakan Abrak werd gevraagd naar de reden voor dit uitstel. Chris Dring van The Game Business vroeg specifiek of het geen Borderlands 4-gevalletje zou gaan worden. De ontwikkeling van deze titel werd in februari namelijk voor onbepaalde tijd gepauzeerd (lees: geannuleerd?).

Abrak verzekerde dat First Light echt op de Switch 2 gaat verschijnen. maar de studio heeft nog wat meer tijd nodig om de gewenste kwaliteit te behalen. Zijn volledige antwoord op de Borderlands 4-vraag was: ‘Het draait op de Switch 2. We willen er gewoon voor zorgen dat het zo goed mogelijk is. Ik wil niet horen dat het geen goede versie was. Om eerlijk te zijn, hebben we nog wat meer tijd nodig om het te krijgen zoals we het willen hebben. We zeiden zomer. Het wordt waarschijnlijk eind zomer. Maar we gaan het uitbrengen. Bond heeft een speciale plek bij Nintendo. En ik beloof dat ik er alles aan zal doen, en als CEO kan ik heel wat doen, om dat in topvorm te krijgen.’ (Vertaald met Google Translate)

Dat klinkt hoopvol, al weten we nog steeds niet wanneer de game precies op de Switch 2 te spelen gaat zijn. Eind van de zomer, dus mogelijk eind augustus? In de tussentijd genieten we dan ook maar van bijvoorbeeld de theme song van Lana del Rey of de recente spionage-trailer. De James Bond- titel 007 First Light is een op zichzelf staande herinterpretatie van de oorsprong van James Bond. Je volgt hem in zijn jonge jaren in een tijd waar hij zijn double 0-status nog moet verdienen en nog maar een newbie is bij MI6. Op gamescom 2025 kregen we een preview van de gameplay en hadden ook wij interviews met de designers. Deze artikelen kun je hier terugvinden.

