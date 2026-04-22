Alien: Rogue Incursion Evolved Edition – Part One nu beschikbaar voor Switch 2

Voor horror- en Alien-liefhebbers is dit een leuke verrassing, want first-person shooter Alien: Rogue Incursion Evolved Edition is nu verkrijgbaar voor de Switch 2! De game is voor €16,99 digitaal te koop via de Nintendo eShop. Binnenkort verschijnt er ook nog een PlayStation 4-versie laat ontwikkelaar Survios weten. Fans zullen weten dat deze release geen nieuwe titel is, maar een voor traditionele consoles herziene versie van bestaande VR-game Alien: Rogue Incursion. In de Evolved Edition is de game speelbaar gemaakt voor platte schermen. Het resultaat belooft volgens de makers een filmische actie-ervaring waardoor je je echt in de wereld van Alien waant.

Kruip in de huid van Zula Hendricks

In dit angstaanjagende eerste deel van een tweedelige sage die zich afspeelt tussen de films Alien en Aliens, kruip je in de huid van de rebelse Zula Hendricks. Zij wordt eropuit gestuurd om een ​​noodoproep op de afgelegen planeet Purdan te onderzoeken. Daar ontdekt ze een geheime Weyland-Yutani-basis die wordt overspoeld door dodelijke Xenomorphs. Deze Xenomorphs besluipen, jagen en vallen bij elke gelegenheid aan. Ben je opgewassen tegen hun wreedheid en onvoorspelbaarheid? Geholpen door je synth-metgezel Davis 01, vecht je met je wapens, vaardigheden en pure vastberadenheid tegen deze dodelijke Xenomorph-invasie. Voor de Switch 2-versie is er muisbesturing toegevoegd. Je hoeft je Joy-Con 2 alleen maar op een vlak oppervlak te plaatsen om de besturing te activeren. Het spel schakelt dan direct over naar de muisbesturing zonder dat er instellingen hoeven te worden gewijzigd.

