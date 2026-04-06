Another Eden Begins krijgt nieuwe trailer en releasedatum

Another Eden Begins, een vernieuwde “offline” versie van de bekende mobiele JRPG Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, werd onlangs aangekondigd voor de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Inmiddels is bekend wanneer we de game kunnen verwachten én is er een nieuwe trailer vrijgegeven. Another Eden Begins zal vanaf 17 september dit jaar verkrijgbaar zijn.

De game is een tijdreis-RPG met een turn-based gevechtssysteem. Je volgt de hoofdpersoon Aldo op een avontuur door het verleden, heden en de toekomst om zijn zus Feinne te redden. In tegenstelling tot het origneel zal dit deel een complete ervaring bieden zonder micro-transacties. Bekijk de gloednieuwe trailer van de Another Eden Begins hieronder.