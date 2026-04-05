Nieuwe bestandsgroottes Switch- en Switch 2-titels bekend

Elke week komen er aankomende Nintendo Switch en Switch 2-titels in de eShop terecht. Deze verschijnen meestal niet direct, maar de productpagina wordt dan al wel beschikbaar gesteld. Hierin staat alle informatie over de desbetreffende game, waaronder de omschrijving, de prijs en de bestandsgrootte. Die laatste is ondanks dat die makkelijk over het hoofd gezien wordt, toch belangrijk! Het zou namelijk onprettig zijn als je een spel hebt gekocht en er daarna pas achter komt dat je helemaal de ruimte er niet voor hebt. Precies om dat probleem te voorkomen, is onderstaande lijst samengesteld!

Dus, ben je benieuwd naar hoeveel mega- of gigabyte een aankomende titel in beslag neemt? Bekijk dan onderstaande lijst. Deze week hoef je niet al te veel ruimte vrij te maken als je emt de grootste games van de week aan de slag wilt. De grootste game Mouse: P.I. For Hire heeft namelijk een bestandsgrootte van 14.6GB. Verder zijn het deze week veelal kleinere indie titels van hooguit enkelen gigabytes. De volledige lijst is hieronder te zien.

Switch 2

Mouse: P.I. For Hire – 14.6GB

People of Note – 12.4GB

The New Denpa Men – 447MB

Demon Castle Story – Nintendo Switch 2 Edition – 323MB

Switch