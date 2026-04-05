Nieuwe bestandsgroottes Switch- en Switch 2-titels bekend

Elke week komen er aankomende Nintendo Switch en Switch 2-titels in de eShop terecht. Deze verschijnen meestal niet direct, maar de productpagina wordt dan al wel beschikbaar gesteld. Hierin staat alle informatie over de desbetreffende game, waaronder de omschrijving, de prijs en de bestandsgrootte. Die laatste is ondanks dat die makkelijk over het hoofd gezien wordt, toch belangrijk! Het zou namelijk onprettig zijn als je een spel hebt gekocht en er daarna pas achter komt dat je helemaal de ruimte er niet voor hebt. Precies om dat probleem te voorkomen, is onderstaande lijst samengesteld!
Dus, ben je benieuwd naar hoeveel mega- of gigabyte een aankomende titel in beslag neemt? Bekijk dan onderstaande lijst. Deze week hoef je niet al te veel ruimte vrij te maken als je emt de grootste games van de week aan de slag wilt. De grootste game Mouse: P.I. For Hire heeft namelijk een bestandsgrootte van 14.6GB. Verder zijn het deze week veelal kleinere indie titels van hooguit enkelen gigabytes. De volledige lijst is hieronder te zien.
Switch 2
- Mouse: P.I. For Hire – 14.6GB
- People of Note – 12.4GB
- The New Denpa Men – 447MB
- Demon Castle Story – Nintendo Switch 2 Edition – 323MB
Switch
- The Confinement – 4.0GB
- Zumba: Treasures of Marble Island – 3.9GB
- Sp(L/R)ite – 2.6GBArcadia Fallen 2 – 2.0GB
- ChainStaff – 1.8GBShika-Q – 1.4GB
- Empire Hike – 1.4GB
- Tamashika – 1.3GB
- Timo Boll Beats – 1.3GB
- Hidden around the World – 1000MB
- Brave Rounds – 916MB
- Veins of Darkness Horror – 847MB
- Samurai Obby – 792MB
- Spot Challenge Vol. 1 – 771MB
- Korean Drone Flying Tour Hujeong Auditorium – 758MB
- Eko and the Bewitched Lands – 713MB
- TR-49 – 680MBXtreme Drift Racing Simulator – 550MB
- Sigma Star Saga DX – 538MB
- Solid Void: Topsy Turvy World – 512MB
- Skautfold: Moonless Knight – 380MB
- Football Cup 2026 – 339MB
- Maid-Sama Cafe: Anime Girls Services in Cute Outfits – 310MB
- Maid-Sama Cafe: Anime Boys Services in Cute Outfits – 300MB
- Sumo Rumble – 291MB
- Froggonit – 255MB
- SwooshCat – 223MB
- Tears Revolude – 200MB
- Beyond Words – 193MB
- Demon Castle Story – 163MB
- Legends Aligned: Land of Order – 122MB
- Viking Farm – 107MB
- Nature’s Question – 98MB
- Eggconsole Schwarzschild 2 PC-9801 – 65MB
- Ninjora Echoes – 64MB