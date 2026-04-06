Nieuwe gameplaytrailer voor The Eternal Life of Goldman

De handgetekende platformer The Eternal Life of Goldman staat gepland voor een release ergens in 2026. Een concrete datum is er nog niet, maar toch mogen we nu genieten van nieuwe gameplaybeelden. Je vindt de trailer onderaan. Deze game van THQ Nordic en Weappy Studio werd tijdens de THQ Nordic digital Showcase in 2024 aangekondigd. Sindsdien hebben we op Gamescom al twee keer een veelbelovend voorproefje gekregen, in 2024 en 2025. Daardoor kijken wij vol verwachting uit naar deze titel.

Maak kennis met Goldman!

In The Eternal Life of Goldman kruipen spelers in de huid van Jonathan Goldman, een briljante maar vervloekte alchemist die het geheim van onsterfelijkheid heeft ontdekt. Wat begon als een zoektocht naar kennis, is veranderd in een eindeloze strijd tegen tijd, verlies en mysterieuze krachten die zijn bestaan bedreigen. Terwijl hij door eeuwen heen reist, moet hij morele dilemma’s trotseren en vijanden verslaan die zijn geheim willen stelen. Zijn reis brengt hem naar eeuwenoude ruïnes, steampunk-metropolen en schaduwrijke dimensies, waar hij geheimen ontrafelt die zelfs de goden willen verbergen. De gameplay combineert real-time gevechten met strategische alchemie, waarbij spelers elixers en magische formules kunnen maken om vijanden te verslaan en puzzels op te lossen. Beslissingen beïnvloeden niet alleen het verhaal, maar ook de krachten en bondgenoten die Goldman in zijn missie bijstaan. Wil je meer zien/lezen, dat kan hier op de officiële website.

