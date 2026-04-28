Arms of God komt naar de Nintendo Switch

Dark Jay Studio heeft aangekondigd dat hun aankomende titel Arms of God ook naar de Nintendo Switch zal komen. Het spel moet ergens in 2027 verschijnen, maar wanneer exact is nog niet bekend. Voor nu wordt alleen een release op de Nintendo Swich genoemd.

Arms of God is een actievolle roguelite/shooter met intense heavy metal-muziek. De game zal typische Doom-achtige ‘gore’-vibes kennen. Daarnaast zal het mogelijk zijn om tot 5 wapens tegelijkertijd op zak te hebben. In totaal zijn er 60 verschillende wapens die je kunt tegenkomen. Die zul je overigens meer dan hard nodig hebben, je vecht namelijk tegen demonen in een post-apocalyptische wereld. De actie is snel en intens, waarbij een”forge”-systeem centraal staat om onverwoestbare wapens te maken.

Arms of God zal een singleplayer game worden en tot nu toe lijkt het erop dat de game geen multiplayer-opties bevat.