Final Fantasy VII: Rebirth demo is beschikbaar

Square Enix heeft zojuist een demo voor het tweede deel van de Final Fantasy Vii remake-trilogie uitgegeven. Dit voor zowel de Switch 2 als de Xbox. De game, Final Fantasy VII: Rebirth, verschijnt op 3 juni volledig voor de consoles, maar je kunt nu dus al een begin maken. De save data wordt namelijk overgezet als je de volledige game koopt.

Final Fantasy VII: Rebirth gaat direct verder waar Remake ophield. Deze game verscheen eerder dit jaar op de Switch 2. Voor deze demo krijg je in elk geval al flink wat toegang zo kun je de eerste twee hoofdstukken spelen. In het eerste hoofdstuk speel je als een jongere Cloud die samen met Sephiroth op pad gaat in zijn tijd als SOLDIER. In het tweede hoofdstuk verken je de Grasslands en kun je ook kennismaken met het kaartspel uit de game: Queen’s Blood. Net als in het volledige spel zullen de mogelijkheden voor streamlined progression beschikbaar zijn.

De demo is te downloaden via de eShop of de site van Nintendo.