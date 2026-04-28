53e Grand Prix Tetris 99 staat in het teken van Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen

Wij en andere Tomodachi Life-fans zijn alweer bijna twee weken aan het genieten van Tomodachi Life: Waar dromen uitkomen. Als je maar geen genoeg krijgt van dit spel, maar wel even iets anders wilt doen, dan hebben we goed nieuws voor je. Vanaf aanstaande vrijdag, 1 mei, wordt er namelijk een Tomodachi Life-thema aan Tetris 99 toegevoegd! Door de trailer, die onderaan dit artikel te bekijken is, krijg je alvast een officiële blik op het thema, inclusief de muziek die op de achtergrond afspeelt.

Spelers van Tetris 99 krijgen de mogelijkheid om vanaf vrijdag 1 mei 09:00 tot dinsdag 5 mei 08:59 het thema permanent te ontgrendelen. Dit doe je door 100 eventpunten zien te bemachtigen, wat je simpelweg doet door te spelen. Dit klinkt misschien vrij eenvoudig, maar de spelers worden elke dag alsmaar beter, waardoor het nog best een uitdaging kan zijn om snel punten te verzamelen!

