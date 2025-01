Astral Chain regisseur mogelijk weg bij PlatinumGames

Vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat meerdere PlatinumGames veteranen, waaronder Hideki Kamiya, zijn vertrokken bij de studio. Astral Chain regisseur: Takahisa Taura sluit zich hier mogelijk ook bij aan. Het lijkt er namelijk op dat Taura een eigen bedrijf is begonnen. De eerste geruchten over Taura’s vertrek bij platinum ontstonden toen Taura alle verwijzingen naar de studio verwijderde uit zijn social media bio’s. Nu heeft een fan op X ontdekt dat Taura’s Facebookprofiel is geüpdatet met een nieuwe werkplek namelijk: Eel Game Studio. We weten op dit moment heel weinig over deze studio en Taura’s functie hierin. De registratie info over het bedrijf, die is gedeeld op ResetEra, geeft aan dat het was opgericht richting het eind van 2024 en is gevestigd in Tokio.

Fans zijn nu al aan het speculeren waar Taura binnen deze nieuwe studio aan werkt. Zo komt logischerwijs onder andere de naam Astral Chain 2 voorbij. Iemand op het PlatinumGames forum beweert informatie over deze game te hebben gekregen van iemand die voorheen bij Platinum werkte. Hij beweert dat er een vervolg op Astral Chain in ontwikkeling was, maar dat conflicten tussen Platinum en Nintendo ervoor zorgden dat het project opnieuw in ontwikkeling ging met Nintendo aan het roer. Als de voormalige regisseur van Astral Chain bij PlatinumGames is vertrokken en sindsdien zijn eigen studio is begonnen is er een kans dat er aan een vervolg wordt gewerkt. Nintendo is tenslotte de eigenaar van de franchise. Taura zou Platinum verder dus niet nodig hebben om eraan te werken. Zit jij te wachten op een vervolg op Astral Chain? Laat het weten in de reacties!