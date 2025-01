Symphonia krijgt launch trailer

Sinds gisteren kunnen we dan eindelijk aan de slag met de Switch-versie van de 2D-platformer Symphonia. Om dit te vieren heeft uitgever Headup Games nu een launch trailer van de game gedeeld. Deze trailer is hieronder te bekijken. Mocht je na het zien van de trailer toch nog een beetje twijfelen over Symphonia, dan weet de review van onze Robert jouw misschien te overtuigen. Hij noemde de game: “bijna een orkestraal meesterwerk“.

In Symphonia neem jij de rol aan van Philemon, een gemaskerde muzikant. Hij woont in de wereld van Symphonia, een wereld waarin muziek functioneert als de bron van leven en energie. Maar sinds de oprichters en hun orkest verdwenen zijn is het land langzaam in verval aan het raken. Maar wat als iemand een nieuw orkest samenstelt? Gewapend met een boog en viool ga je op pad. Hierbij zul je de boog gebruiken om de wereld te navigeren, terwijl je met je muziek eeuwenoude mechanieken in de wereld tot leven brengt. Verzamel muzikale grootheden en speel adembenemende muziek om de wereld te redden.