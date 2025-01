Drie nieuwe titels van de SNES speelbaar voor Nintendo Switch Online-leden

Nintendo Switch Online-leden opgelet! Er zijn vanaf vandaag drie nieuwe games van het Super Nintendo Entertainment System, oftewel de SNES, verschenen. Ditmaal zijn het drie games uit Japan. Twee games zijn oorspronkelijk ook in het westen verschenen. Dit zijn Fatal Fury 2, een fighting game en Super Ninja Boy. Deze game is een bijzondere action RPG met side-scrolling elementen.

De opvallendste game van de drie is echter Sutte Hakkun. Een game die oorspronkelijk alleen in Japan is verschenen voor de Satellaview uitbreiding. Deze game heeft verschillende levels waar je puzzels in moet oplossen om zo voorwerpen te verzamelen en de levels te behalen. Het is niet de eerste keer dat er een in het westen onuitgebrachte game verschijnt op NSO.

Om de spellen de spelen heb je de gratis SNES-applicatie nodig. Om deze te downloaden en te gebruiken heb je een abonnement nodig. Er zijn meerdere mogelijkheden hiervoor. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online Abonnement of Nintendo Switch Online + uitbreidingspas abonnement

Platformpuzzels, diepgaande knokpartijen en ninja-avonturen! Leden van #NintendoSwitchOnline kunnen nu van nog drie #SuperNES-games genieten, inclusief een game die nooit in het westen is uitgebracht!



🌈 Sutte Hakkun

👊 FATAL FURY 2

🥷 Super Ninja Boy pic.twitter.com/9lwu3Ta0k3 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) January 24, 2025

