Avontuurlijke puzzelgame Guayota komt 13 augustus uit

Indiana Jones in 1506!

Dankzij de net verschenen release date trailer voor Guayota weten we nu dat we deze game over minder dan een maand kunnen verwachten. In dit spel ben je in opdracht van de koning op zoek naar het mysterieze Saint Brendan’s eiland. Dit eiland zou het paradijs op aarde moeten zijn, en weinigen hebben het echt met eigen ogen gezien. Maar snel kom je erachter dat het vinden van het eiland niet het grootste probleem is. De echte uitdaging begint pas op Saint Brendan’s zelf, waar je al puzzelend de geheimen van deze mythische plek probeert te ontsluieren.

Guayota ontleent onder meer inspiratie aan de mythologie van de Guanche, de oorspronkelijke bewoners van de Canarische eilanden. Bewapend met alleen je toorts zul je tempels van verschillende eeuwenoude goden verkennen. Hiervoor zul je niet alleen in de realiteit blijven: de ‘Plane of Madness’ blijkt ook essentieel om verder te komen. Onderstaande trailer geeft vooral informatie over het verhaal. Ben je benieuwd naar de gameplay? Steam-gebruikers kunnen daar een demo downloaden!