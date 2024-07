Nintendo World Championships: NES Edition is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Gaat het jou lukken om voor heel even wereldkampioen te zijn?

Hoewel Nintendo World Championships: NES Edition pas een paar maanden geleden werd aangekondigd, is het inmiddels alweer zover! Vanaf vandaag is het actiespel namelijk te spelen op de Nintendo Switch. De game gaat digitaal voor een bedrag van €29,99 over de toonbank, maar als je deze titel fysiek in handen wilt krijgen dan zul je iets dieper in je buidel moeten tasten. Om het spel te downloaden heb je 435 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Nintendo World Championships: NES Edition worden jouw speedrunskills flink op de proef gesteld. Het spel bevat namelijk meer dan 150 uitdagingen. Deze uitdagingen spelen zich onder andere af in de levels van Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, Donkey Kong en Metroid. Uiteraard kan je proberen jouw eigen tijd te verbeteren, maar je kunt het ook opnemen tegen spelers van over de hele wereld. Gaat het jou lukken om voor heel even wereldkampioen te worden in Nintendo World Championships: NES Edition?

Ben je benieuwd geworden naar Nintendo World Championships: NES Edition? Neem dan vooral een kijkje naar onderstaande trailer!