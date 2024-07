Amber Isle verschijnt 31 oktober in de eShop

Blaas dit dorp met prehistorische bewoners nieuw leven in!

Amber Isle speelt zich af in het gelijknamige stadje waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. En dat is niet gek, want voor deze stad lijken de gloriedagen een verre herinnering. Inmiddels heeft Amber Isle nog maar enkele bewoners. Maar daar ga jij natuurlijk verandering in brengen! In deze stad die wordt bevolkt door prehistorische wezens open jij je eigen winkel, die je naar hartelust kunt inrichten. En dat is natuurlijk niet alles, want als de zaken goed lopen krijg je ook de kans het eiland zelf onder handen te nemen.

Als het jou lukt om Amber Isle weer een gewilde woonplaats te maken, zul je vanzelf zien dat er steeds meer nieuwe bewoners komen. En dat is gezellig, want in totaal zijn er 48 verschillende wezens die je allemaal kunt bevrienden. Van zoogdieren uit de ijstijd tot dinosauriërs! Heb jij nog een lievelingsdino die je hoopt tegen te komen? En waarom is het de ankylosaurus? Laat het ons weten in de comments!