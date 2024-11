Batman: Arkham Trilogy games nu individueel verkrijgbaar voor de Switch

De Batman Arkham Trilogy kwam zo’n jaar geleden naar de Switch. Deze bundel bevatte de games Arkham Asylum, Arkham City, en Arkham Knight, plus alle DLC die er voor de games waren uitgegeven. In tegenstelling tot andere bundels waren de games verder niet los te kopen op de Nintendo Switch eShop: het was of alle drie de games, of niet. Warner Bros. heeft daar nu verandering in gebracht, door de games nu ook los op de Nintendo Switch te verkopen.

Als je dus alleen geïnteresseerd bent in één van de games kun je deze nu los kopen. Het enige is de prijs: Waar de bundel verkocht wordt voor €59,99 zijn de individuele games €24,99. Per losse game betaal je dus meer, al kan het natuurlijk zo zijn dat een mooie aanbieding de prijzen later aantrekkelijker maakt.

De Batman: Arkham Trilogy games zijn de drie games in de serie die door Rocksteady zijn ontwikkeld: Arkham Asylum, Arkham City en Arkham Knight. Arkham Origins is niet door Rocksteady ontwikkeld en ontbreekt vooralsnog van de Nintendo Switch eShop. In de games wordt je de ultieme beschermer van Gotham en neem het op tegen de beruchte superschurken zoals Joker, Scarecrow en Poison Ivy. Ontsnap uit het Asylum, verken de open wereld van Arkham City en scheur door de straten in Arkham Knight, waar de epische ontknoping van de trilogie op je wacht.