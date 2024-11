Horror adventure game Matsuro Palette komt volgende week naar de Switch

Kemco heeft aangekondigd Matsuro Palette op de Switch uit te brengen. Dat is best bijzonder, aangezien Kemco vooral RPG’s naar Nintendo’s hybride console brengt. De game is dan ook oorspronkelijk gemaakt door SleepingMuseum, die de game in 2020 uitgaf op Steam. Daar staat het momenteel nog steeds erg positief aangeschreven. Wij kunnen vanaf volgende week al gaan kijken of die positiviteit terecht is, want de game komt op 14 november al naar de Nintendo Switch. Een trailer kun je hieronder bekijken.

Matsuro Palette is een horror adventure game waarin je zevendagen opgesloten zit in een donkere studio. Misschien niet zo’n probleem, ware het niet dat er een vervloekt schilderij aanwezig is die wil dat je haar portret schildert. Probeer zeven dagen lang te overleven terwijl je notities van vorige slachtoffers leest en probeert te achterhalen wat dit mysterieuze schilderij van je wil. En probeer haar absoluut niet boos te maken! Er zijn er niet veel die dat hebben kunnen navertellen…