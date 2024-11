Drova: Forsaken Kin krijgt gratis updates met nieuwe content

Na de release van Drova: Forsaken Kin hebben ontwikkelaars Deck13 Spotlight en Just2D aangekondigd dat de game de komende maanden meerdere gratis updates zal ontvangen. Hoewel er nog geen exacte data zijn, zullen er patches verschijnen in november, december en maart.

De eerste update, Feedback Update (november), is volledig gebaseerd op feedback van spelers. Deze patch voegt een kaart toe voor het grottensysteem onder het Remnants-kamp, introduceert een Legendarische Slingshot, biedt de mogelijkheid om je personage te resetten via zeldzame items, en maakt diverse balansaanpassingen. In december komt de Insane Update, met een nieuwe moeilijkheidsmodus die sterkere vijanden en unieke aanvallen introduceert. Spelers kunnen deze moeilijkheid verder aanpassen om de uitdaging te vergroten. In maart wordt met de The Flesh Rises Update een mysterieuze, nieuwe uitdaging toegevoegd. Na deze patches zal Just2D de primaire ondersteuning voor Drova afronden en zich richten op hun volgende project.

Voor welke update kijk jij het meest naar uit? laat het weten in de reacties!