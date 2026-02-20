Beat the Champions komt naar de Nintendo Switch

Nee, we hebben het hier niet over het TV-programma Beat the Champions waarbij je het op moet nemen tegen quiz-champions. Wat kunnen we dan wel verwachten? Een arcade-achtige voetbalgame, wellicht perfect voor iemand waar EA Sport FC nét wat te realistisch voor is. Beat the Champions is aangekondigd voor de originele Nintendo Switch en zal intense voetbal-actie gaan bieden. In plaats van realisme, zal Beat the Champions zich juist richten op potjes voetbal waarbij je een tal van speciale aanvallen kunt gebruiken.

Beat the Champions staat op de planning om in het tweede kwartaal van dit jaar naar de Nintendo Switch te komen. Ben je benieuwd geworden naar de game? Bekijk dan vooral onderstaande bijbehorende trailer eens!