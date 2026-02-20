Pokémon Day krijgt zoals verwacht een Pokémon Presents

Volgende week is he Pokémon Day en dan is Pokémon officieel 30 jaar oud. Om dat te vieren wordt er weer zoals traditie is een Pokémon Presents uitgezonden. Dit om 15:00 Nederlandse tijd. Helaas is er nog niet bekend hoe land die zal duren. Ook is er niets over de inhoud bekend, maar er zijn natuurlijk wel wat gokken te waken. Zo zullen games als Pokémon Go, Sleep, Café en Unite waarschijnlijk wel voorbij komen.

Verder is de hoop op Pokémon Champions en de ondertussen hevig besproken 10de generatie van Pokémon. Van deze laatste wordt namelijk verwacht dat die dit jaar moet verschijnen voor de Switch 2. Hoe dan ook. Je kunt volgende week meekijken en de verjaardag vieren, en meteen een blik werpen op de toekomst.