Nieuwe trailer voor MOUSE: P.I. For Hire

In oktober vorig jaar lieten uitgever PlaySide Studios en ontwikkelaar Fumi Games weten dat de release van MOUSE: P.I. For Hire werd uitgesteld naar begin 2026. Kort daarna maakten beide partijen al een concrete releasedatum bekend, namelijk 19 maart 2026. Vanaf dan is de game te spelen op de Nintendo Switch 2, PS 5, Xbox Series en pc via Steam. Over een maandje is het dus zover en daarom worden we nu getrakteerd op een nieuwe trailer. Daarin krijgen we een voorproefje van één van de unieke eindbazen die je tegenkomt tijdens je speurtocht door Mouseburg.

Robo-Betty

Het gaat om officiële gameplaybeelden van Robo-Betty, die zich in de krochten van een geheim laboratorium bevindt en moet worden verslagen in een episch gevecht in drie etappes. In het bijgaande persbericht geven de makers aan: ‘Verwacht binnenkort meer informatie over dit baasgevecht en level, als onderdeel van een aankomende preview waarin je de game alvast kunt spelen.’ Wordt er gehint op een demo? Daar lijkt het wel op. Hopelijk gaat die dan ook beschikbaar komen voor de Nintendo Switch 2. Als daar nieuws over is, dan laten we jullie dat uiteraard weten.

Een jazzy shooter met cartoonachtige elementen

MOUSE: P.I. For Hire is een jazz-gedreven first-person shooter en brengt spelers naar een noir-stad, geïnspireerd door de zwart-witcartoons van de jaren 30. Je kruipt in de huid van privédetective Jack Pepper die een stad vol bendes en corruptie moet zien op te ruimen. De game combineert een gritty noir-sfeer met speelse, cartoonachtige elementen. De visuele stijl is gebaseerd op de bekende rubber hose-animaties van de jaren 30, wat zorgt voor een nostalgische ervaring. Deze stijl in games is al bekend van bijvoorbeeld Cuphead. Je gebruikt een arsenaal aan wapens, power-ups en explosieven om corrupte politici en hun handlangers te verslaan. Vijanden gedragen zich als tekenfilmfiguren, wat een humoristische draai geeft aan de traditionele FPS-gameplay. Neem vooral een kijkje op de website van MOUSE: P.I. For Hire als je meer over de game te weten wil komen.