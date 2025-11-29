Bee Simulator: The Hive krijgt launchtrailer

Bee Simulator verscheen alweer terug in 2019 voor de Nintendo Switch. In maart dit jaar werd een enorme uitbreiding van de game aangekondigd: Bee Simulator: The Hive. Deze titel is verkrijgbaar en daar hoort natuurlijk ook een launchtrailer bij.



Bee Simulator laat je leven als een echte bij: je kunt races houden, pollen verzamelen, vechten en dansen. Je kunt onder andere aan de slag met de de single-player modus, waarin je het verhaal van de game kunt volgen. In The Hive is het nu mogelijk om jouw eigen bijenkorf helemaal vanaf de grond opbouwen en naar hartenlust te personaliseren. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar er komt nog behoorlijk wat bij kijken om jouw bijennest op te bouwen en te beschermen!

Benieuwd geworden wat Bee Simulator: The Hive allemaal te bieden heeft? Bekijk dan onderstaande trailer!