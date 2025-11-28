Street Racer Collection is nu te spelen – bekijk de launchtrailer!

Vanaf vandaag kun je in een paar echte raceklassiekers duiken met Street Racer Collection. Deze release gaat gepaard met een launchtrailer, die je onder aan dit artikel kunt bekijken. Op dit moment is de bundel verkrijgbaar als een digitale download uit de Nintendo eShop.

Deze nieuwe collectie bevat vier games: Street Racer, Street Racer, Street Racer en…… Street Racer. Street Racer Collection bevat vier verschillende versies van de game: Super NES, Megadrive, MS-DOS, en Game Boy. Allemaal in hun oorspronkelijke retroglorie. Race op 27 unieke circuits met 8 verschillende personages. Met de verschillende modi kun je voor een kort potje gaan, of eens goed gaan zitten voor een marathon van 80 rondes. Sommige versies ondersteunen bovendien online multiplayer voor maximaal 4 spelers.