Wabisabi SushiDerby brengt sushi-racen naar Nintendo Switch

Race-games zijn er genoeg, maar hoeveel sushi-games zijn er eigenlijk? En sterker nog: hoeveel games combineren beide? Deze laatste brandende vraag kunnen we nu eindelijk positief beantwoorden: dat is Wabisabi SushiDerby. Uitgever Kodansha Game Lab en ontwikkelaar Itamae Studio hebben gisteren aangekondigd dat deze game naar Nintendo Switch komt. We kunnen de titel komend voorjaar verwachten.

Sushi-racen… is dat zo snel mogelijk sushi naar binnen werken in het lokale all-you-can-eat etablissement? Nee hoor, het is letterlijk wat het is: racen met stukjes sushi. Wel in het eerder genoemde all-you-can-eat etablissement, dat dan weer wel. Het is misschien nauwelijks voor te stellen, maar naar het schijnt is Wabisabi SushiDerby ’s werelds allereerste ‘sushi racing sim.’ Gelukkig is dat gat in de markt nu opgevuld. Dus, wat kunnen we dan van deze unieke game verwachten? Simpel: je maakt sushi, je traint sushi, en je laat sushi meedoen aan races. Met de waardevolle centjes die je hierbij wint, kun je jouw sushi nog sneller maken. Dit laatste doe je met verschillende toppings, die jouw nigiri of uramaki unieke eigenschappen geven (er zijn er maar liefst 40!). Tijdens de race zelf doet je sushi al het werk, en jij hoeft je spring roll alleen maar aan te moedigen en af en toe een boost te riskeren. Helaas is sushi nu eenmaal enorm lekker, dus je mobiele lekkernij loopt te allen tijde het risico om opgesmikkeld te worden. Als dat gebeurt, ligt je vanzelfsprekend uit de competitie.

Hieronder kun je een trailer voor Wabisabi SushiDerby bekijken. Ondertussen gaan wij even sushi bestellen.