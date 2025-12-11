Demon Tides bevestigd voor de Nintendo Switch

Demon Tides is eindelijk bevestigd voor de Nintendo Switch. Daarnaast is aangekondigd dat de game op 19 februari 2026 op de pc verschijnt. Voor de Switch-versie is vooralsnog niets bekend wat betreft de releasedatum. Daarentegen is het wel bekend dat Fangamer een fysieke release zal uitbrengen met Demon Tides en Demon Turf op één cartridge. Bekijk hieronder de trailer!

In deze 3D-platformer verken je de zee en moet je alles zien te verkennen met je uitgebreide moveset. Je abilities kan je uitbreiden door uitdagingen te verslaan en kisten te verkennen. Bovendien kan je door datzelfde nieuwe outfits bemachtigen. Alleen zal je nooit zijn, want je kan tegen andermans ghost racen om tijden te verbeteren.

Hoe lijkt jou Demon Tides? Laat het ons weten in de reacties!