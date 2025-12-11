The Rumble Fish 2 – Nintendo Switch 2 Edition verschijnt op 22 januari

In 2022 kwam The Rumble Fish 2 uit voor de Nintendo Switch. Nu drie jaar later is er een Nintendo Switch 2 en hebben uitgever 3goo en ontwikkelaar Dimps een Switch 2-versie aangekondigd. Deze The Rumble Fish 2 – Nintendo Switch 2 Edition komt op 22 januari 2026 uit. Hieronder kan je een trailer bekijken van deze gloednieuwe versie!

De Nintendo Switch 2 Edition gaat €19,99 in de Nintendo eShop kosten. Mocht je de oude versie al hebben, dan kan je voor €4,99 een upgradepack aanschaffen om naar de Switch 2-versie te upgraden. Nieuw aan deze versie van de vechtgame is de modus Team Battle, waarin je met drie gekozen personages het op moet nemen tegen het andere team. Ook is er een grafische update en zal het mogelijk zijn om te spelen met mensen op de Nintendo Switch via online cross-play.

Heb jij het origineel gespeeld? Ga jij The Rumble Fish 2 – Nintendo Switch 2 Edition halen? Laat het ons weten in de reacties!