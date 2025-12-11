Potions: A Curious Tale aangekondigd voor Nintendo Switch, meteen beschikbaar

Ontwikkelaar Stumbling Cat heeft aangekondigd dat Potions: A Curious Tale naar de Nintendo Switch komt. Deze Potion Crafting adventure game verscheen begin vorig jaar op Steam, waar het momenteel heel positief aangeschreven staat. Of dat ook op de Switch zo zal zijn kun je meteen gaan ervaren, want naast de aankondiging is de game meteen live gegaan. Voor €19,99 is de game nu te downloaden in de Switch eShop. Benieuwd naar de game? Hieronder kun je de oude release trailer bekijken.

in Potions: A Curious Tale speel je Lina, een jonge heks die erop uit gaat om haar vaardigheden als heks en potions master te testen. Ga op reis door sneeuwachtige gebieden in de bergen, hete vulkanen en prachtige bossen om ingrediënten te verzamelen en meer dan 100 soorten drankjes te brouwen. Versla vervelende wezens, los uitdagende puzzels op en ontmoet iconische figuren uit de folklore terwijl je probeerd te bewijzen dat volwassenen het niet altijd bij het rechte eind hebben.