Digital Foundry neemt Devil May Cry 5 onder de loep

Devil May Cry 5 is sinds 23 juni verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2. Voor wie benieuwd is hoe deze game op technisch vlak presteert, heeft Digital Foundry de game onder de loep genomen. Zo wordt onder andere gekeken naar de frame rate, laadtijden en natuurlijk naar hoe de game draait ten op opzichte van de Playstation 4-versie. De video is hieronder te bekijken. Daaruit blijkt onder andere dat de gameplay op een stabiele 60 frames per seconde draait én dat laadtijden aanzienlijk zijn verbeterd.

In Devil May Cry 5 wordt de wereld bedreigd door een demonische invasie die ontstaat wanneer een gigantische boom, de Qliphoth, zijn wortels door een moderne stad verspreidt. Demonenjagers Dante en Nero worden samen met de mysterieuze V opgeroepen om de dreiging een halt toe te roepen.

Terwijl ze zich een weg vechten door hordes demonen, ontvouwt zich een verhaal over macht, familiebanden en oude rivaliteiten. Naarmate de waarheid achter de invasie aan het licht komt, worden de drie helden geconfronteerd met keuzes die het lot van zowel de mensenwereld als de demonische wereld zullen bepalen.