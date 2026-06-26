Onimusha: Way of the Sword krijgt ‘Game Overview’-trailer

Slechts een paar weken geleden onthulde Capcom de game Onimusha: Way of the Sword voor de Nintendo Switch 2. Tijdens de Capcom Spotlight van zojuist is er een nieuwe trailer gedeeld. Het gaat om een ‘Game Overview’-trailer, waarin Onimusha: Way of the Sword uitvoerig wordt getoond. De gehele trailer duurt daarom ook ruim vijf minuten. Vanwege leeftijdsbeperkingen is deze alleen op YouTube zelf te zien. Hiervoor kan je deze link gebruiken. Onimusha: Way of the Sword komt op 25 september 2026 uit.

Speel als Miyamoto Musashi en wees getuige van zijn aangrijpende verhaal terwijl hij het opneemt tegen zijn aartsrivaal Ganyru. Beheers de kunst van het zwaardvechten en perfectioneer je technieken tegen een legioen machtige vijanden met precieze pareringen en krachtige Oni-wapens. Bewandel het pad van de samurai met de standaard besturing of voel het zwaard in je handen met vloeiende bewegingen met de Joy-Con 2. De keuze is aan jou.

Kijk jij uit naar Onimusha: Way of the Sword en heb je de ‘Game Overview’-trailer bekeken? Laat het ons weten in de reacties!