Grim Trials rockt deze zomer naar Nintendo Switch 2

Deze zomer verschijnt roguelite Grim Trials voor Nintendo Switch 2. Dat hebben Soft Source en Glory Jam onlangs bevestigd. Ze richten zich op een release op 20 augustus 2026.

In Grim Trials speel je als Avelin, die na haar onfortuinlijke overlijden aan de slag kan als Reaper. Haar taak is het om onreine zielen op te halen, al gaat dat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Gelukkig kun je, als je eenmaal dood bent, niet nog eens sterven. Ze komt dus steeds terug en kan het opnieuw proberen. Tijdens elke run kun je een nieuw pad kiezen en alle ervaring en skills die je opdoet, blijven daarbij behouden. Je bent echter wel nog een Reaper in training, dus je brengt veel tijd door in The Academy. Hier krijg je wijze lessen van je mentors en leer je andere Reapers en hun verhalen kennen. De levels zelf zien eruit als hex-grid arena’s die barsten van de monsters, boobytraps en te vergaren zielen. Bovendien wordt elk level aan de trailer te horen vergezeld door een lekkere metalsoundtrack.

Nieuwsgierig? Op dit moment kun je al een demo downloaden uit de Nintendo eShop!