Dit zijn de hoogtepunten uit de Splatoon Raiders-Direct!

Vanmiddag, klokslag 4 uur, kregen we middels een speciale Nintendo Direct rondom Splatoon Raiders nieuwe informatie. Het spel verschijnt donderdag 23 juli op de Nintendo Switch 2 en dus was het de hoogste tijd voor extra details. In dit artikel bespreken we de hoogtepunten van de Splatoon Raiders-Direct en krijg je meer te weten over de verschillende Salmonieten en, jawel, de multiplayer-stand! Als je na het lezen van onderstaande kopjes nog meer te weten wilt komen over deze titel, lees dan vooral onze preview die evenals deze middag is verschenen!

De verschillende Salmonieten

Tijdens de speciale Splatoon Raiders-Direct hebben we kennisgemaakt met diverse Salmonieten. Ze heten allemaal zo, al zijn er vele verschillende soorten die op een andere manier verslagen moeten worden. Neem bijvoorbeeld de baas-variant. Mocht het je lukken zo’n Salmonietbaas te verslaan, dan dropt die een megavissenei op de grond. Deze vorm van energie heb je nodig om naar schatten te kunnen boren. Zo’n megavissenei is trouwens maar liefst 100 gewone visseneieren waard, dus dat tikt lekker aan! Ook zijn er buiten de gewone varianten nog Gepekelde Salmonieten. Deze zitten helemaal onder het zout, wat als een soort beschermlaag dient. Hoe meer zout er te zien is, des te sterker de Gepekelde Salmoniet is!

Upgrade jouw wapens met mods!

Was de schattenjacht geen succes en ben je verslagen? Wees dan niet getreurd! De ervaring, gevonden wapens en voorwerpen van de desbetreffende raid blijven gewoon in jouw bezit. Daarnaast kun jij als techneut op verschillende manieren sterker worden, waaronder het aanpassen van jouw wapens. Dit doe je middels mods. Deze zorgen ervoor dat het wapen bijvoorbeeld een effectievere worp, zijwaartse wind of een lange stop krijgt. Zolang je voldoende punten tot je beschikking hebt, kun je zoveel mods toevoegen als je maar wilt!

Een vleugje multiplayer

Het is al een tijdje bekend dat Splatoon Raiders, in tegenstelling tot de eerdere Splatoon-spellen, een game is voor één speler. Toch is het mogelijk om online of lokaal met z’n vieren te spelen. Als je een team vormt met jouw vrienden, kunnen jullie gezamenlijk op schattenjacht gaan! Dat is trouwens niet het enige. Als je namelijk om hulp vraagt, kan een speler die online is jou helpen het tegen grote scholen Salmonieten op te nemen. Doe dit wel alleen als je écht niet alleen verder komt, want na het voltooien zal je enige tijd niet meer om hulp kunnen vragen.

Hieronder is eventueel de volledige Direct terug te kijken.