[Preview] Splatoon Raiders – sterke gameplay met lege levels

Recent kregen wij de kans om alvast aan de slag te gaan met Splatoon Raiders die volgende maand zal verschijnen. Hoewel er op het moment dat dit artikel live gaat een speciale Nintendo Direct wordt uitgezonden kunnen wij dus alvast een inkijkje geven in hoe het spel speelt. Het is de eerste keer dat de franchise iets neerzet zonder competitief element en dus een focus op singleplayer, maar hoe dit in eerste instantie bevalt, dat lees je hier.

Splatoon Raiders is een speciale singleplayer-ervaring waarbij je als een techneut samen met de leden van Deep Cut vast crasht op een bijzondere eilandengroep, de Spiralieteilanden. Hoewel je er technisch niet vast zit, besluiten jullie om te blijven om alle schatten te verzamelen die er te vinden zijn. Vanaf een soort platform midden in de zee, de hub, kun je naar verschillende levels geslingerd worden. Ieder level met eigen schatten.

Diverse qua doelen, minder qua design

Voor de preview heb ik ruim tien verschillende levels gespeeld (+ een uitstekende boss fight) en een paar ook in multiplayer. Wat hierbij opvalt, is dat er een redelijke diversiteit is aan soorten levels. Zo heb je de redelijk standaard levels waar je een lineair pad volgt van schat naar schat met soms een verborgen stukje wat je kunt vinden. Andere levels zoals de Rhazpen-nederzetting laat je diep de grond in boren op verschillende niveaus. Hier strijd je tegen de tijd om per niveau een hoeveelheid eieren te verzamelen om naar het volgende niveau te gaan. Haal je dit niet, dan moet je helaas opnieuw beginnen.

Daarnaast heb je nog proeflokalen waar je kunt oefenen met een specifiek wapen om zo Skill Points te verzamelen. Waar je deze voor kunt gebruiken kom ik later op terug. Tot slot had ik nog een level waar een enorm groot kristal was om te vernietigen voor schatten. Hiervoor moest je rond blijven lopen in een gebied om steeds nieuwe gespawnde vijanden te verslaan tot je genoeg energie had van de eieren.

Gehoopt op meer variatie

Hoewel ik echt van de gameplay heb genoten, zeker door de flinke reeks aan aanpassingsmogelijkheden, miste ik toch wel wat in de uitvoering. De levels waren qua omgevingen redelijk eentonig en hoewel dat met de volledige game zeker nog anders kan worden vond ik het jammer dat de levels een beetje aanvoelden alsof je de kleurrijke wereld van Splatoon een heel ander universum was. Nogmaals, mogelijk wordt het met de Direct of dichter bij lancering duidelijk dat er meer variatie in omgevingen zit. Sowieso omdat het doel in elk level erg hetzelfde is. Verzamel eieren voor kracht, gebruik je kracht om schatten en Spirhalite Shards te verzamelen.

Ook vond ik het jammer dat de meeste levels ook veel downtime hadden. Veel momenten waar er praktisch geen vijand te zien is en het beperkt wordt. Zo zijn de gebieden waar het echt een gevecht wordt beperkt. Ik zag hier juist graag iets meer ook, maar mogelijk zat ik ook hiervoor nog te vroeg in het spel.

Enorme reeks aan customisatie voor alle typen spelers

Splatoon Raiders heeft echt een enorme reeks aan mogelijkheden om jezelf aan te passen. Natuurlijk maken de verschillende wapens uit de franchise weer hun opwachting, maar waar je normaal specials hebt met een wapen, heb je nu gadgets. Deze gadgets speel je geleidelijk aan vrij en afhankelijk van welke tank je hebt, kun je verschillende soorten gadgets vrijspelen. Deze sluiten namelijk aan bij de speelstijl van de tank die je kiest. Zo heb je een tank die meer voor tactische gameplay is of juist meer voor de harde aanpak. Iedere tank heeft voordelen en nadelen die je op je gemak kunt ontdekken. Sowieso zul je in de proeflokalen wel eens een andere tank gebruiken en om echt alles te behalen moet je sommige levels met alle tanks behalen.

De gadgets kun je bovendien ook nog eens aanpassen naar je eigen smaak door het toevoegen van onderdelen. Hiervoor kun je een specifiek aantal punten gebruiken die je naarmate je verder komt ook verder kunt uitbreiden. Hierdoor kun je verschillende effecten toevoegen. Denk aan het tijdelijk sterker maken van je gewone wapen, een grotere bereik voor een explosie en meer. Op deze manier krijg je echt een diepgaande ervaring waarbij iedere build echt wel anders kan spelen.

Daarnaast heb je op je excursie altijd een lid van Deep Cut bij je. Eén van de leden van de band zit namelijk in een soort pantser om je op verschillende manieren te helpen. Zo zal die uit zichzelf wat aanvallen, kun je het als een opstapje gebruiken om hoger en verder te springen en als belangrijkste: het is je special. Door genoeg eieren te verzamelen laadt je je special op die per lid verschilt. Zo heb je Muriël/Frye die een regen aan murenen oproept. Zelf vond ik dat verreweg de handigste special.

Tot slot heb je nog krachten van specifieke schatten die je kunt gebruiken. Deze geven je personage een extra hulpje. Dit kan ook echt van alles zijn. Zoals een double jump mogelijkheid, meer kracht, sneller je inkt bijvullen of juist sneller genezen. Hoewel je hier ook maar beperkt gebruik van kunt maken, zul je ook dit steeds meer kunnen gebruiken.

Upgrade je hub

Het aanpassen van je personage gebeurd in de hub van het spel. Hier kun je dus op het gemakje een archief bekijken, je configuratie uittesten, een volgend level kiezen, of… verschillende upgrades kopen. De meest voor de hand liggende is door middel van gevonden voorwerpen je wapens sterker maken, maar daar houdt het niet bij op. Ook kun je nieuwe gadgets vrijspelen/kopen en basisstats verbeteren. Voor dit laatste heb je de eerder genoemde skill points nodig. Hiermee kun je je HP, toegebrachte schade, schade door je gadgets en slots voor onderdelen van gadgets vrijspelen.

Je kunt zelfs verschillende extra’s voor je hub toevoegen zoals een arcadekast om een paar minigames op te spelen of items om meer je specials te kunnen testen. Het is met mijn speelsessie al een erg diepgaand systeem waarbij ik erg benieuwd ben naar hoe diep het nog kan gaan.

Multiplayer is een uitstekende modus

Twee van de levels die ik alleen heb gespeeld heb ik ook met anderen gespeeld. Het eerste level was een normaal level waar we redelijk simpel doorheen kwamen en eigenlijk niet zoveel van de verschillen merkten. Ja, we hadden gedeelde levens, maar in dit level was de verhoging van de moeilijkheidsgraad voor onze groep verwaarloosbaar. Het meeste moeite hadden we met dat onze groepsleider even vergeten was dat hij moest boren voor de schatten.

Echter, het tweede level was de Phestow-nederzetting. Eén van de drielaagse levels met normaal al flinke hordes aan vijanden. Maar met vier man (het maximale waar je mee kunt samenspelen) wat het een enorme chaos. Je werd echt overspoeld door Salmonieten en hoewel we goed begonnen, gingen we naar de laatste verdieping met nog één extra leven. Helaas hebben we uiteindelijk dat level dan ook net niet gehaald. De chaos van dit level had ik eerlijk gezegd meer verwacht in andere levels ook en zorgt er eigenlijk voor dat ik dit spel zeker in multiplayer wil gaan spelen.

Zeker aangezien alles wat je in multiplayer doet effect heeft op iedereen hun eigen spel. Zo neem je alles wat je vrijspeelt met je mee. Denk aan de gevonden schatten en de verkregen levels. Het enige is: als je progressie maakt zullen de levels alleen voltooid worden voor de host van de multiplayer sessie.

Voorlopige conclusie

Splatoon Raiders is in de kern een sterk spel met veel en diepgaande customisatie en redelijk wat uitdaging op momenten. De details in de wereld zijn uitstekend gedaan, vooral de nieuwe physics van de inkt valt hierbij op. Zeker met multiplayer kun je echt wel een flinke uitdaging verwachten in bepaalde levels. Ook heeft het spel al redelijk laten zien verschillende soorten levels te bevatten. Toch merkte ik vooralsnog dat de meeste levels ook erg veel rust hadden waar weinig gebeurde. Ik hoop dat dit vooral het begin is, want anders ben ik bang dat het spel hele rare curves in uitdaging gaat krijgen.