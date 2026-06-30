Bethesda gooit het roer om: The Elder Scrolls IV: Oblivion remastered komt fysiek + releasedatum

Toen in februari Bethesda een flinke lading games voor de Switch 2 aankondigde was één van die games The Elder Scrolls IV: Oblivion die ergens dit jaar zou moeten verschijnen. Opvallend was dat de game eerst alleen digitaal zou verschijnen en later “fysiek”met een code-in-box. Dat is hier nog terug te lezen.

Nu heeft Bethesda de releasedatum onthuld en ook dat er verschillende edities zullen verschijnen. Ten eerste zal de game op 11 augustus verschijnen voor de Switch 2. Maar ook is er nu echt een fyseke versie van de game gepland. Mogelijk heeft Indiana Jones dus goed verkocht op de Switch 2 als fysieke cartridge om deze aanpassing te veroorzaken. In totaal zullen er drie versies verschijnen. Deze werden in een bericht op de Bethesda-site onthuld en hironder zie je welke dat zijn.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Standard Edition:

Digitale basisgame

Shivering Isles en Knights of the Nine verhaaluitbreidingen

Extra DLC: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, The Orrery en the Horse Armor Pack

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition (Fysiek)

Fysieke cartridge containing the full base game

Shivering Isles en Knights of the Nine verhaaluitbreidingen

Extra DLC: Fighter’s Stronghold, Spell Tomes, Vile Lair, Mehrune’s Razor, The Thieves Den, Wizard’s Tower, The Orrery en the Horse Armor Pack

Unieke digitale Akatosh en Mehrunes Dagon Armors, Weapons en Horse Armor Sets

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Deluxe Edition (Digitaal):