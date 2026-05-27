Dragon Quest XII laat nog op zich wachten, wel eerste beelden te zien

Vijf jaar geleden werd Dagon Quest XII: The Flames of Fate aangekondigd met een erg kleine teaser. Echter, in de afgelopen jaren was het team achter de game erg stil en hoorden we niiets meer. Tot de update van vandaag. In een korte presentatie vanwege de verjaardag van de beroemde serie werd er belangrijk nieuws gedeeld. Zo heeft de game een andere naam gekregen. Zo heet die nu: Dragon Quest XII: Beyond Dreams. Dit komt voort door veranderingen in het team en een herstart van de ontwikkeling van de game.

De game volgt het verhaal van een jonge held die verschillende visioenen krijgt in zijn slaap. Maar helaas werd er verder niet gedeeld hoe dit in het verhaal past. Wel weten we dat de wereld een stuk minder duister wordt dan oorspronkelijk de bedoeling was en dat de personages nog gemaakt zijn door Akira Toriyama, de bekende artiest die in 2024 overleed. Volgens de producer Yosuke Saito waren er discussies met de bedenker van de serie, Yuri Horii, waaruit bleek dat de eerste richting niet klopte bij wat Dragon Quest moest zijn. De eerste beelden en details zijn hieronder te bekijken.