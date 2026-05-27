Dragon Quest Monsters: The Withered World is aangekondigd

Square Enix heeft vandaag tijdens een viering van de 40ste verjaardag van Dragon Quest een gloednieuwe game aangekondigd. Dragon Quest Monsters: The Withered World komt “binnenkort” uit voor de Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series S|X en pc. Helaas heeft het bedrijf verder niets aangekondigd over de game naast een korte teaser. Het lijkt er alleen op dat we twee personages uit Dragon Quest 5 gaan terugzien in deze game.

De vorige Dragon Quest Monsters, getiteld The Dark Prince verscheen alweer drie jaar geleden. Hoewel de spin-off serie al lang bestaat zijn er niet heel veel games in verschenen, maar ze zijn over het algemeen wel goed ontvangen door spelers. Verder heeft Square Enix vandaag nog beelden getoond van Dragon Quest XII en onthuld dat het elfde deel naar de Switch 2 komt.