Home Nieuws Game Nieuws Dungeon Antiqua komt naar Nintendo Switch

Dungeon Antiqua komt naar Nintendo Switch

Door
Linda
-
Dungeon Antique key art

Na al enkele jaren speelbaar te zijn op pc komt Dungeon Antiqua nu ook naar consoles. Op 30 juli verschijnt de titel voor Nintendo Switch. Dat hebben Amata Games en Shiromofu Factory onlangs bevestigd.

Dungeon Antiqua is een dungeon-crawler RPG met een herkenbare pixelart-look. De game is duidelijk geïnspireerd op RPG’s uit de jaren 90, compleet met een 8-bit-soundtrack, en roept daarmee een aardige dosis nostalgie op. Zoals het die oudere RPG’s betaamt speel je ook hier met een party aan personages. Je verkent een uitgestrekt labyrint dat zich voor elk personage anders ontvouwt. De doolhof barst natuurlijk van de vijanden, dus er is geen tekort aan turn-based combat. Voor de personages is een hoop variatie mogelijk. Denk aan een uitgebreide keuze uit specialiteiten en vrije keuze bij het vormen van je party. Zo kan elke playthrough weer anders zijn! De trailer onder aan dit artikel laat alles zien wat je moet weten. Als de Steam-reviews te geloven zijn, belooft deze RPG heel wat uurtjes speelplezier.

Vorig artikelProbeer Kusan: City of Wolves nu met de gratis demo
Linda
Linda
Hiya! Mijn naam is Linda, Daily Nintendo-redactielid sinds 2023. Mijn gamereis begon met Hercules voor de PS1 toen ik 7 was, en sindsdien was ik verkocht. Single-player games doen het voor mij het beste – laat mij mezelf maar lekker verliezen in een meeslepend verhaal. Nostalgie is voor mij ook een grote factor, met als nadeel dat mijn gamebacklog exponentieel blijft groeien omdat ik de games uit mijn jeugd telkens blijf herspelen. Je moet spelen wat je leuk vindt, toch?

GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR