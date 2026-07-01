Dungeon Antiqua komt naar Nintendo Switch

Na al enkele jaren speelbaar te zijn op pc komt Dungeon Antiqua nu ook naar consoles. Op 30 juli verschijnt de titel voor Nintendo Switch. Dat hebben Amata Games en Shiromofu Factory onlangs bevestigd.

Dungeon Antiqua is een dungeon-crawler RPG met een herkenbare pixelart-look. De game is duidelijk geïnspireerd op RPG’s uit de jaren 90, compleet met een 8-bit-soundtrack, en roept daarmee een aardige dosis nostalgie op. Zoals het die oudere RPG’s betaamt speel je ook hier met een party aan personages. Je verkent een uitgestrekt labyrint dat zich voor elk personage anders ontvouwt. De doolhof barst natuurlijk van de vijanden, dus er is geen tekort aan turn-based combat. Voor de personages is een hoop variatie mogelijk. Denk aan een uitgebreide keuze uit specialiteiten en vrije keuze bij het vormen van je party. Zo kan elke playthrough weer anders zijn! De trailer onder aan dit artikel laat alles zien wat je moet weten. Als de Steam-reviews te geloven zijn, belooft deze RPG heel wat uurtjes speelplezier.