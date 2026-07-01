Probeer Kusan: City of Wolves nu met de gratis demo

Eind 2024 werd Kusan: City of Wolves aangekondigd, een gewelddadige neon-noir top down shooter. Toen al wisten we dat de game pas in 2026 zou verschijnen. In mei maakten PQube en CIRCLEfromDOT bekend wanneer precies, namelijk op 30 juli. Dan verschijnt Kusan: City of Wolves zowel digitaal als fysiek. Wie nu al nieuwsgierig is naar deze titel kan vanaf nu een gratis demo downloaden in de Nintendo eShop. Mocht je na dit voorproefje overtuigd zijn, maak dan gebruik van de tijdelijke pre-order korting. Dan betaal je geen €14,99 maar €11,99 voor de digitale versie.

in Kusan: City of Wolves volg jij het verhaal van Jin, de held van dit verhaal. Jin is een soldaat en is bereid om tot het uiterste te gaan om een meisje te beschermen dat in het midden van een groot complot staat. Dit complot dreigt de complete stad te verzwelgen, behalve als jij haar red. En Jin is bereid daarvoor elke lijn te overschrijden die er bestaat. Ren met een brute precisie door gevechtszones heen, waarbij je pistoolschoten, je Quantum Blade, parries en snelle beslissingen moet gebruiken om je razendsnel van de vijanden te ontdoen. De uitdagingen die je tegenkomt belonen agressie, precisie en creativiteit.

Wat mag je van de demo verwachten?

Intense, brute confrontaties waarin aarzeling wordt afgestraft

Combo’s die vuurwapengevechten, het Quantum Blade en de War Hand aan elkaar koppelen

Vernietig de omgeving om Bolts te vinden en gebruik ze om je wapen te scherpen

Een voorproefje van Kusans vijanden, sfeer en de chaos die dieper in de stad op de loer ligt

Ga jij aan de slag met de demo van Kusan: City of Wolves? Veel plezier!