Speciale release op Nintendo Music voor Rhythm Paradise Groove

Op de standaard ‘nieuwe muziek-dinsdag’ werd deze week de speellijst van Mario Kart World uitgebreid. Vandaag worden we verrast met nog meer nieuwe muziek. Niet geheel toevallig op de dag dat Rhythm Paradise Groove voor de Nintendo Switch uit komt. Deze langverwachte release wordt gevierd met ook een speciale release op Nintendo Music. Het gaat om zeven nummers die aan de muziekdienst zijn toegevoegd. Goed voor 15 minuten luisterplezier. Mocht je na het luisteren de smaak te pakken hebben, dan kun je uiteraard de game aanschaffen. Maar als je nog niet helemaal overtuigd bent is er ook nog steeds een gratis demo te downloaden in de Nintendo eShop. Met deze demo kun je verschillende minigames proberen in zowel singleplayer als multiplayer. Een goede manier om te zien of de game wat voor jou is.

Je vindt de speciale playlist van Rhythm Paradise Groove hier (alleen via een smartapparaat met de Nintendo Music-applicatie). Om de muziek te beluisteren heb je ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

Veel luisterplezier!

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