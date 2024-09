Dutch Game Garden moet er na 17 jaar mee stoppen

Het gaat al een lange tijd slecht met de gamesindustrie. Het is bijna onmogelijk om in 2024 elke ontslagronde te benoemen op deze site. Maar wanneer een organisatie als Dutch Game Garden aankondigt de deuren te sluiten, kunnen we niet anders. Vanaf januari 2025 eindigt er een belangrijk hoofdstuk voor de Nederlandse game-geschiedenis.

Het nieuws is bekendgemaakt op de site van Dutch Game Garden zelf. Daar geeft de organisatie aan dat het steeds moeilijker was om de fondsen binnen te krijgen om de boel draaiende te houden. Volgens het bedrijf hebben meer dan 130 beginnende gamebedrijven gebruik gemaakt van hun programma’s, terwijl ruim 150 organisaties een kantoor hadden onder de Dutch Game Garden-paraplu.

Als overkoepelende organisatie wist Dutch Game Garden Nederlandse bedrijven als Vlambeer, RageSquid en Tover een sterke start te geven. En nu zitten veelbelovende start-ups als Studio Mantasaur, Nifty Llama Games en Inktvlek in hun incubatieprogramma.

Het einde van Dutch Game Garden is een grote klap voor de Nederlandse gamesindustrie. We danken de organisatie dan ook voor alles wat ze hebben betekend voor de start-ups die onze hobby mogelijk maken.