Wildfrost Krijgt een fysieke release voor de Nintendo Switch

Super Rare Games heeft aangekondigd dat er een fysieke versie van Wildfrost voor de Nintendo Switch komt. Je kunt kiezen voor een standaardversie met de game op cartridge, ruilkaarten, een handleiding in kleur en een sticker. Daarnaast is er een Deluxe Edition met extra’s zoals speciale thumb grips voor je Joy-Con, een houten sleutelhanger, een bladwijzer, een magneet, de soundtrack op CD en drie ansichtkaarten. Er worden 3.000 standaardversies en 1.000 Deluxe Editions gemaakt.

Wildfrost kwam oorspronkelijk in april 2023 uit op de Switch eShop. In deze game bouw je een deck met kaarten om door bevroren landschappen te reizen en de eeuwige winter te verslaan. Je maakt nieuwe bondgenoten en ontdekt schatten, waarbij elke speelsessie anders is. Kenmerken van de game zijn onder andere een combinatie van deck-building en avontuur, het rekruteren van nieuwe kaarten en dagelijkse uitdagingen. De fysieke versie is vanaf 12 september 2024 te koop via de website van Super Rare Games.

