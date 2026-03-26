Farming Simulator 26 naar de Switch

Giants Software is momenteel bezig met de onwikkeling van Farming Simulator 26 voor de Nintendo Switch. De game staat op de planning om op 19 mei 2026 naar Nintendo’s eerste hybride console te komen. Farming Simulator is een populaire, realistische boerderijsimulator waarin je een eigen landbouwbedrijf runt, gewassen verbouwt, veeteelt beheert en bosbouw bedrijft. Spelers besturen honderden levensechte tractoren en machines om akkers te bewerken, oogsten te verkopen en hun imperium uit te breiden

Farming Simulator 26 introduceert een nieuw uitdagingssysteem met taken en beloningen. Ook dit nieuwste deel biedt een ontspannen, zelfgekozen boerenervaring. De bijbehorende trailer van de game zie je hieronder.