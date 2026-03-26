Nieuw personage voor de The Super Mario Galaxy Movie onthuld door een poster

In een eerdere trailer van de The Super Mario Galaxy Movie leek er aan de rand van een frame een bekend personage van Nintendo getoond te worden. Echter, tot nu toe was er niets over bekend gemaakt en was het redelijk naar de achtergrond verdwenen. Het gaat hier om de held Fox McCloud van de Star Fox-franchise.

Zojuist is er een gloednieuwe poster gedeeld met hierop de bevestiging dat Fox een onderdeel gaat zijn van de film. Niet alleen zie je Fox, ook zijn bekende ruimteschip staat op de achtergrond afgebeeld. Het is alleen nog niet bekend hoeveel dit personage gaat betekenen in de film, het kan een kleine cameo zijn, maar mogelijk is het dus een grotere rol. Eerder was het al bekend gemaakt dat de film ook Pikmin zal bevatten. Dit kwam uit een kleine video met close-ups van personages.