[Review] Homura: The Crimson Warriors – Romantiek in het heetst van de strijd

Aanstaande dinsdag, op 31 maart, komt Homura: The Crimson Warriors digitaal uit voor de Nintendo Switch. Deze otome-game verscheen al eerder in Japan: oorspronkelijk in 2018 op de PlayStation Vita en in februari 2024 ook voor de Nintendo Switch. Over een paar dagen kunnen otome-fans in het Westen dan eindelijk ook genieten van heroine Mutsumi Mochizuki en de Sanada-ninjas. Wij hebben het historische avontuur al voor release mogen spelen. Ben je benieuwd naar onze ervaring? Lees dan verder voor onze review van Homura: The Crimson Warriors!

Het laatste hoofdstuk van de Sengoku-periode

Homura (zoals ik de game in het vervolg noem) is een historistische otome-game, gebaseerd op echte feiten. Het verhaal speelt zich af veertien jaar na de Slag bij Sekigahara, een van de belangrijkste historische gebeurtenissen in Japan. Tijdens de slag in 1600 stonden twee kampen tegenover elkaar: de Tokugawa- en de Toyotomi-clan. Door hun overwinning kon de Tokugawa zijn shogunaat vestigen. Maar dat wil niet zeggen dat de Toyotomi volledig zijn verslagen. Het is 1614 en de Toyotomi-clan besluit de confrontatie met de Tokugawa aan te gaan. Vanuit hun bolwerk, het kasteel van Osaka, sturen zij hulpverzoeken naar krijgsheren door het hele land. Een van de moedige krijgers die met smart aan deze oproep gehoor geeft is Nobushige Sanada, de tweede zoon van de Sanada-familie. Hij werd na de Slag bij Sekigahara onder huisarrest naar berg Kudo verbannen.

De tien karmozijnrode krijgers

Als je gaat spelen begint het verhaal met heroine Mutsumi Mochizuki (of de naam die jij aan haar geeft). In opdracht van haar mentor is zij op weg naar berg Kudo. Haar doel is het vinden van Nobushige Sanada om hem vervolgens een brief te overhandigen. Na het overlijden van haar vader is Mutsumi grootgebracht door haar mentor Hakuunsai Tozawa, een grootse krijger. Hij heeft haar de afgelopen jaren getraind en de vaardigheden van een ninja geleerd. In de brief verzoekt Tozawa aan Nobushige om Mutsumi toe te voegen aan zijn trouwe groep dienaren, de Sanada-ninja’s. Ze wil namelijk niets liever dan meevechten en zo de dood van haar vader wreken. Maar met al die mannen om haar heen hangt er ook romantiek in de lucht. Wie weet vindt Mutsumi in het heetst van de strijd ook de liefde bij een van de Sanada-ninja’s: Nobushige, Sasuke, Saizo, Juzo of Kamanosuke – de vijf love-interests (LI’s).

Wie is ook alweer wie?

Zoals we gewend zijn bij een otome begint de game met een proloog en common route waarin het verhaal en de personages geïntroduceerd worden. Het zal je na bovenstaande beschrijving niet verbazen dat er in de eerste hoofdstukken een flinke hoeveelheid namen en context over je wordt uitgestort. Daarom heb ik vooral in het begin regelmatig de officiële website geraadpleegd. Daar vind je een overzicht met de belangrijkste personages, super fijn want de namen lijken soms erg op elkaar. Maar al snel zat ik helemaal in het verhaal en was het vooral genieten. Na de common route gaat het verhaal vanaf hoofdstuk 4 verder met één van de LI-routes. Daarvan zijn er vijf in totaal. Elke route heeft meerdere (vroegtijdige) eindes, zowel met goede als slechte afloop. Zover niets nieuws onder de otome-zon.

Met een ninja-twist

Ook kennen we van andere otome-games dat de mate van affectie tussen de heroine en een LI zichtbaar wordt gemaakt. Zo ook bij Homura, alleen dan met een leuke ninja-twist. Mutsumi heeft namelijk een bijzonder gave. Zij kan net als elke ninja de Ring (fysieke manifestatie van de energiestroom in een menselijk lichaam) van anderen lezen. Maar nu komt het, ze kan de Ring van anderen ook aanpassen. Tijdens een oorlog is dit een welkome ninja-skill waarmee ze haar LI’s kan helpen. Versnel je hun ringen, dan krijgen ze unieke krachten. Maar dit gaat wel ten koste van hun fysieke gezondheid. De gevolgen kunnen ernstig zijn, dus het is aan jou om de Ring van je LI in de gaten én in balans te houden. Dit doe je via het zogenaamde ‘Energie lezen’, waar je zowel het affectieniveau als de Ring-status van je LI ziet.

Een andere ninja-twist heeft te maken met het type keuzes dat je voorgeschoteld krijgt. Naast het kiezen tussen antwoordopties in dialoog met andere personages, moet je ook regelmatig kiezen hoe je een situatie aanvliegt. Kies je er bijvoorbeeld voor om je te verstoppen en te observeren, of ga je voor de directe confrontatie? Deze keuzemomenten bepalen je ninja-rang bij het voltooien van een route. Tijdens het (herspelen van het) verhaal kun je proberen die met andere keuzes te verhogen naar het ultieme einddoel: de ninja-Meesterrang.

Ninja-gids biedt (te) weinig hulp bij herspelen

Een ander hulpmiddel dat we kennen in otome-games is iets dat het herspelen ondersteunt. Met verschillende keuzemomenten, routes en eindes is het fijn als zichtbaar wordt welke afslagen je met je keuzes genomen hebt en op welk einde je afkoerst. Het hulpmiddel dat Homura hiervoor heeft is de Ninja-gids. Eigenlijk niet meer dan een inhoudsopgave met alle hoofdstukken, ook die van de 5 LI-routes. Hier kan je teruggaan naar een specifiek hoofdstuk, waarbij je bij elk LI-hoofdstuk twee opties hebt (lage affectie en ring, of hoge affectie en ring). Zo kun je eerdere gebeurtenissen opnieuw beleven en door het maken van andere keuzes de loop van de geschiedenis én romantiek veranderen.

Klinkt leuk, maar het hielp mij (te) weinig bij het herspelen. Vooral omdat je de gids niet direct tot je beschikking hebt. Pas na 12 uur spelen leerde ik wanneer de gids wordt vrijgegeven, namelijk wanneer je een liefdes-einde behaalt met één van de LI-routes. Voordat ik het liefdes-einde wist te ontrafelen was ik al zo’n 5 keer op een vroegtijdig einde gestuit en trof ik eerst ook nog het ‘neutrale’-einde. Ik heb dan ook meer gehad aan mijn vele handmatige gamesaves en het op goed geluk herspelen en variëren met keuzes, dan aan de ninja-gids. Mijn grootste tip is daarom ook: speel deze game met een walkthrough. Dat bespaart je een hoop tijd én frustratie.

Artwork en stemwerk is genieten

Wat betreft de besturing werkt de game prima. Je kunt zoveel handmatige gamesaves maken als je wilt en ook de geliefde ‘skip gelezen tekst’ en ‘jump to next choice’-opties zijn aanwezig. Audiovisueel is Homura weer een topper. De vormgeving en het artwork zijn prachtig. Fans van Hakuoki en Hakuoki SSL zullen de stijl herkennen aangezien dezelfde artiest verantwoordelijk is voor de mooie plaatjes. Ook het stemwerk is fantastisch. Als je net als ik vaker otome-games speelt, zul je veel stemmen herkennen. Het is dan ook jammer dat Mutsumi geen voice-acting heeft. Haar inbreng kunnen we alleen lezen. Bovendien zien we haar personage tijdens dialogen ook niet. Alleen in de CG’s wordt zij getoond. De muziek en het gebruik van bijpassende geluiden omlijsten de sfeer van de game perfect. De lokalisatie tenslotte is ook goed verzorgd.

Must-play voor fans van historische otome-games

Kortom, voor de otome-liefhebber is Homura een makkelijke aanrader en voor fans van het historische subgenre een must-play. De game is vooral een historische uiteenzetting met een vleugje romantiek. Mocht je moeite hebben met het thema oorlog, dan is dit uiteraard niet de meest geschikte titel. Want ook al zie je geen vervelende beelden, het verhaal is doordrenkt met verwijzingen naar geweld. Bereid je voor op zeker zo’n 40+ uur aan speeltijd, mogelijk wat minder wanneer je gebruik maakt van een walkthrough. Homura: The Crimson Warriors is vanaf 31 maart voor €39,99 in de Nintendo eShop te koop en op 28 april volgt de fysieke release.