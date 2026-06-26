First 4 Figures onthuld Olifant Mario statue

First 4 Figures heeft een nieuwe statue onthuld van Olifant Mario uit Super Mario Bros. Wonder. Het bedrijf staat bekend om zijn gedetailleerde Nintendo-beelden en voegt binnenkort dus ook deze opvallende Mario-transformatie toe aan zijn collectie. Tijdens de nieuwste showcase, die je onder dit artikel kunt zien, liet First 4 Figures alvast de standaardeditie van het aankomende beeld zien. Een exacte releasedatum of prijs is op dit moment nog niet bekendgemaakt, maar het beeld verschijnt “binnenkort”. Wel is duidelijk dat de pre-orders op 2 juli 2026 van start gaan.

Naast de standaardeditie zal er ook een exclusieve editie van de Olifant Mario statue worden aangeboden. Bekijk hieronder een paar screenshots van de statues en de aankondigingsvideo.