Unbeatable komt naar de Nintendo Switch 2, ook fysieke versie

Unbeatable komt naar de Nintendo Switch 2. Playstack en D-Cell Games hebben dat eerder deze week bekend gemaakt. De game, welke eind vorig jaar op Steam verscheen, is een anime-geïnspireerde rhythm adventure game waarin muziek illegaal is. De game heeft op steam sinds zijn release vooral hele positieve reviews ontvangen, en we kunnen binnenkort ervaren of dit op de Switch 2 ook zo zal zijn. Op 27 juli zullen we met de titel aan de slag kunnen. Naast een digitale download krijgt Unbeatable op die datum ook een fysieke versie. Benieuwd naar deze game? De trailer kun je hieronder bekijken.

In Unbeatable volg je het verhaal van Beat, een dame met roze haar die nogal veel aan haar hoofd heeft. Politie is overal en deze zijn boos op jouw voor wat voelt als een onduidelijke reden. Maar goed, het helpt vast niet dat je steeds maar vrienden wordt met mensen waar de politie ook boos op is, voor enigszins betere redenen. En het is niet alsof je echt wat slechts wilt, je wilt gewoon muziek spelen! Maar laat dat nou net verboden zijn. Hm. Dus, praat met mensen, help mensen, geef gigantische concerten en vecht met de politie. En ren dan weg voor diezelfde politie. Oh en iets met monsters, die komen er ook aan geloof ik. De gameplay van Unbeatable is daarnaast vrij simpel. In deze rhythm game hoef je namelijk maar twee knoppen in te drukken: Omhoog en naar beneden. Maar je moet het wel doen. En goed ook. Lastiger dan je denkt!