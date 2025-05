Game Builder Tycoon verschijnt deze week op de Switch

Altijd al eens willen weten hoe het is om in de game-industrie te werken? Dan is het maar goed ook dat Game Builder Tycoon binnenkort wordt uitgebracht op de Nintendo Switch. Simgame-uitgever PlayWay heeft laten weten dat de game op 7 mei uitkomt. Tijd om je eigen ultieme game te ontwerpen dus.

Oké, toegegeven, misschien is een Tycoon-game niet de meest accurate weergave van de werkelijkheid. Maar toch: Game Builder Tycoon laat jou je eigen videogames ontwerpen. Jij bepaalt het genre, het onderwerp, de artstyle, je personeel, verschillende features, en meer. Niet alleen dat, want er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken. Je moet je game ook verkopen, nieuwe technologieën onderzoeken, je werkruimte upgraden en – oh ja – concurreren met zo’n 5000 andere gamestudio’s. No pressure.

Game Builder Tycoon, ontwikkeld door AM Playhouse, is geen geheel nieuwe game. Afgelopen jaar verscheen de titel al op Steam, waar hij overwegend positieve reviews heeft ontvangen. Zo’n acht maanden later vindt dan eindelijk de overstap naar de Switch plaats. Bekijk de onderstaande trailer om alvast een eerste indruk te krijgen: