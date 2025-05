Gameplaybeelden Switch-versie MotoGP 25

De MotoGP-serie verschijnt inmiddels al flink wat jaren traditiegetrouw op de Nintendo Switch. Inmiddels is het nieuwste deel, MotoGP 25, ook verkrijgbaar. Voor wie benieuwd is hoe deze racer op Nintendo’s hybride console draait zijn hieronder nieuwe gameplaybeelden van de game te bewonderen.

Ook in deze nieuwe versie kun je weer meedoen aan het officiële kampioenschap, in de schoenen stappen van jouw favoriete coureurs en natuurlijk de snelste proberen te zjn op de meest legendarische motoren en circuits van het seizoen. Races moeten dit keer extra realistisch aanvoelen dankzij de nieuwe Unreal Engine 5, MotoGP™ Stewards die alles in goede banen leiden. ook bevat de 2025-versie nieuw geluid, opgenomen van de officiële motoren. Bovendien krijg je met de verbeterde, dynamische moeilijkheidsmodus, het neurale hulpsysteem en een nieuwe tutorial nog meer controle over je motor.