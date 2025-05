Je Joy-Con 2’s personaliseren? Misschien kan dat wel!

Als we webshop AliExpress mogen geloven, gaat het mogelijk zijn om je Joy Con 2-controllers te customizen. Daar is namelijk een listing online verschenen voor losse zijpanelen. Dat meldt Stealth40k op Bluesky:

Over exact een maand komt de Nintendo Switch 2 dan eindelijk uit, en ondertussen wordt er druk gespeculeerd. Tijdens de Direct van 2 april is er natuurlijk al een hoop bekendgemaakt over de nieuwe console en controllers, maar lang niet alles. Zo heeft Nintendo nog niks losgelaten over het personaliseren van de nieuwe Joy-Con’s. Het is dus nog maar de vraag of het statement van Stealth40k klopt. Hoewel het erop lijkt dat de zijpanelen inderdaad te verwijderen zijn, is het waarschijnlijk verstandig om dat niet te doen zolang er niets officieel bekend is. Wie weet wat het met je garantie doet. Blijkt het statement te kloppen, zou het wel een hele leuke – en relatief goedkope – manier zijn om je controllers een beetje te pimpen. Het is natuurlijk maar een klein onderdeel van de hele Joy-Con, maar accessoiremakers zouden zich oneindig kunnen uitleven met creatieve designs. En misschien brengt Nintendo zelf ook nog wat leuks uit.

In ieder geval is het op dit moment eerst afwachten of Nintendo hier zelf iets over bekend gaat maken.

