Garfield Kart 2: All You Can Drift krijgt launchtrailer

Zo’n 12 jaar na de release van Garfield Kart krijgt de game een tweede deel in de vorm van Garfield Kart: All You Can Drift. De game is vanaf nu verkrijgbaar en daar hoor natuurlijk een launchtrailer bij welke je hieronder kunt bekijken.

in Garfield Kart 2: All You Can Drift kruip je in de huid van een van de acht geliefde personages uit de wereld van Garfield, gooi je de tank van je kart vol, pas je de look aan en trap het gaspedaal diep in. Garfield Kart 2: All You Can Drift biedt races door een maffe wereld, waar je na elke bocht op verrassingen stuit. Piraat, cowboy of detective: Garfield raast door een bonte verzameling omgevingen om te bewijzen dat hij zelfs in zijn dromen de koning is!