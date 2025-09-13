Life-sim Dinkum onderweg naar de Nintendo Switch

Dinkum komt naar de Switch. Deze ‘survival life-simulation game geïnspireerd door de Australische wildernis’ verscheen voor het eerst in 2022 op Steam als Early Access, en ging in april van dit jaar life. Sindsdien heeft de game veel positieve reacties gekregen, wat wellicht geholpen heeft bij de keuze om hem ook op de Nintendo Switch uit te brengen. Dit nieuws werd bekend gemaakt tijdens de Nintendo Direct gisteren, en heeft daarbij meteen een releasedatum gekregen. Vanaf 5 november is de game verkrijgbaar in de Switch eShop. Een trailer kun je hieronder bekijken.

G’day! Pak je gereedschap, verzamel materialen en bouw je eigen rustige dorpje terwijl jij en je vrienden genieten van het goede leven. Dinkum is een echte relaxte life-sim, die ergens doet denken aan games als Harvest Moon en Animal Crossing. De mogelijkheden zijn eindeloos, jij kunt je eigen eiland inrichten zoals jij wilt! Wat begint met een kampvuur en een slaapzak zal langzaam uitgroeien tot een charmante stad met bloemen, fonteinen, winkels, molens en natuurlijk een heleboel inwoners. Maar vergeet ook je eigen huis en uiterlijk niet! Je kunt van alles customizen zoal jij wilt, zowel binnen en buiten! En met veranderende seizoenen en wisselvallig weer ,welke invloed heeft op hoe je gewassen groeien, zal elke dag een nieuwe uitdaging bieden.