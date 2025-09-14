[Review] Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush – grappige DLC, maar niet voor deze prijs

De Nintendo Direct kondigde redelijk onverwachts betaalde DLC voor Donkey Kong Bananza aan. DK Island & Emerald Rush is voor € 19,99 te koop in de eShop en wij hebben hem uitgebreid getest. Helaas is de DLC wel leuk, maar niet prijs rechtvaardigend leuk. Het is zeker uitgebreider dan de gratis Balloon World modus in Super Mario Odyssey, maar niet genoeg om de prijs te valideren.

DK Island voelt een beetje als thuiskomen

Hoewel DK Island over de jaren heen vele verschillende designs heeft gehad en ook ditmaal totaal anders is, voelt het direct vertrouwd. Van de iconische DK Isle muziek van Grant Kirkhope uit Donkey Kong 64, verschillende verwijzingen zoals naar de DK Bongo’s van de GameCube en meer is het een prachtig en herkenbaar eiland.

Helaas is daar ook alles mee gezegd, er is eigenlijk niets te beleven namelijk. Er zijn geen echte geheimen afgezien van wat Bonus Stages voor goud die wat verstopt zitten. Er zijn geen bananen, geen fossielen helemaal niets. Er zit wel ergens een Fractone in de vorm van een banaan waarvan ik voor geen meter uit de vreemde hints kan komen. Wanneer je deze echter volledig voltooid krijg je een nieuwe das. Ook niet echt boeiend dus.

Tot slot kun je Banandium Chips inruilen voor statues van personages die je door het spel heen bent tegengekomen. Het is een grappig idee, maar voegt weinig toe aan de ervaring behalve een flinke grind voor de Chips. Dat maakt het wel eeuwig zonde. Er is uiteindelijk weinig op DK Island te beleven en voor zo’n prachtige locatie had ik meer gehoopt.

Emerald Rush: uitdagend maar gaat vervelen

De meeste content in de DLC komt voort uit de Emerald Rush. Om een één of andere reden besluit je je oude vijand, Void, te helpen met het verzamelen van kostbare smaragden. Door middel van de speciale modus Emerald Rush waarin verschillende werelden omgetoverd worden. Goud verdwijnt en in de plaats komen smaragden terug, zelfs de bananen en vijanden hebben de make-over gekregen.

Vervolgens moet je in meerdere rondes een bepaalde quota halen aan smaragden om door te mogen naar de volgende ronde. De eerste ronde dacht ik: dit is veel te makkelijk, hier gaat niets aan zijn. Gelukkig laat het spel je hierna stukje bij beetje nieuwe gebieden en moeilijkheidsgraden vrijspelen voor de modus. Hierdoor moet ik zeggen dat de moeilijkheidsgraad best hoog kan zijn. Zeker wanneer je in principe geen toegang hebt tot je Bananza krachten of skills. De lagere moeilijkheidsgraden geven je bijvoorbeeld nog toegang tot je Bananza-krachten, maar in de moeilijkere niveaus moet je ze eerst zien te vinden in de wereld.

Het is een leuke uitdaging om de hogere niveaus te doen, maar ik vind het erg zonde dat niet iedere layer de modus heeft gekregen. Het is gelimiteerd tot enkele lagen en dat is zonde, want juist het op verschillende locaties kunnen doen houdt het frisser in plaats van een ellenlange grind voor rewards. Daarnaast had ik ook meer verwacht van de rewards. Zo was een nieuwe skill of iets dergelijks een leuke toevoeging geweest. Nu is alles, behalve een enkele muziektrack, puur voor Emerald Rush.

Al met al het niet waard

Als ik kijk naar het totaalplaatje zie ik geen 20 euro aan waarde voor deze DLC. Als er meer te doen was geweest op DK Island was het mogelijk een heel ander geval geweest. Nu is de echte content een herhalende ervaring door middel van Emerald Rush waar alle rewards ook vooral voor Emerald Rush nuttig zijn. Na 10 minuten heb je DK Island wel gezien en ook Emerald Rush begint redelijk snel te vervelen.